Дружина затриманого агента спецслужб РФ у Кабміні виявилася росіянкою

Дружина заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслава Єжова – Юлія Мірошникова – є громадянкою Росії й має рахунки у "Сбербанку России".

Про це свідчить декларація за 2016 рік чиновника, якого затримали підозрюють у роботі на спецслужби Росії, як повідомляє "Українська правда".

Згідно з нею, Юлія Мірошникова працює в іноземній компанії Numark Associates, Inc, зареєстрованій у Вашингтоні (США). За 2016 рік її зарплата, отримана там "за сумісництвом", склала 125 526 гривень.

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Крім того, торік вона отримала відсотки з рахунків у російському "Сбербанку" у розмірі 6 104 гривень.

Юлія Мірошникова задекларувала, що має на рахунку "Сбербанка России" 286 641 рублів і 31 713 доларів.

Станіслав Станіславович задекларував 70 тисяч доларів готівкою. Ще 11 тисяч доларів він позичив комусь.

Також Станіслав Єжов значиться співвласником батьківської квартири у Києві (90,55 кв м).

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування його контактів із російськими спецслужбами.