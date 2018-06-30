Більшість підтримує зрив домовленостей між БЮТ і ПР
Майже дві третини опитаних підтримують провал “широкої” коаліції. Чверть опитаних – не схвалюють зриву домовленостей... “Задовбали вже”... “Треба взагалі міняти всіх”...
Майже дві третини опитаних відвідувачів УНІАН-сайту схвалюють зрив домовленостей щодо формування парламентської коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів. Чверть опитаних не підтримують провалу переговорів.
На запитання УНІАН, сформульоване на сайті, – Чи підтримуєте Ви зрив домовленостей про коаліцію ПР–БЮТ?,- відповіло 3905 респондентів (станом на 15.00, 10 червня 2009 року). Відповіді розподілилися таким чином:
Так – 63,8%
Ні – 24%
Мені байдуже – 8,6%
Не знаю – 3%
Свій варіант – 0,6%.
Власні варіанти відповідей не вражають різноманітністю: “Усі політики – проститутки”; “У людей зовсім інші проблеми”; “Задовбали вже”; “Треба взагалі міняти всіх”; “Слава Богу”; “Усі зрадники”; “Жах”.