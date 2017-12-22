Засідання суду у справі Саакашвілі перенесли на 3 січня

Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд апеляційної скарги Генеральної прокуратури України на рішення суду першої інстанції про відмову в обранні для лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Олег Присяжнюк.

"На даний час не надійшли матеріали судового провадження. Тому справа з розгляду знімається у зв'язку з тим, що суд не в змозі навіть вирішити питання відводів - і самовідовідів, і відводу прокурорів, і інших учасників судового засідання", - пояснив він.

"Визначена дата наступного судового засідання - це 3 січня, 11-та година", - сказав Присяжнюк.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256). 8 грудня правоохоронці в центрі Києва затримали Саакашвілі, проте його прихильники визволили його з автозаку.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовив у задовленні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Саакашвілі у вигляді двох місяців цілодобового домашнього арешту.