Мей висловилась про присутність "агента спецслужб РФ" на її літній зустрічі з Гройсманом

Глава уряду Великої Британії Тереза Мей заявила, що їй відомо про арешт "російського шпигуна", який влітку працював з нею на особистій зустрічі з прем’єром Володимиром Гройсманом у липні. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на The Telegraph.

Зокрема, Єжов був сфотографований поруч з Гройсман та Мей, коли вони розмовляли про те, як зупинити російську підтримку сепаратистів на Донбасі. Він перекладав розмову лідерів на такі теми як британська військова допомогу Києву, підтримка Великої Британії для зміцнення кіберзахисту України і санкції проти Росії.

"Мені відомі повідомлення про особу з України, яка відвідала влітку Даунінг-Стрит", - заявила вона, додавши, що заходи, які було вжито, є справою української влади.

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Глава британського МЗС Борис Джонсон напередодні свого візиту до Росії заявив, що цей інцидент підкреслює необхідність забезпечення того, щоб "Україна не була захоплена неправильними впливами".

"Я думаю, можливо, цей епізод показує, що працюючи з реальними труднощами та ризиками, український уряд потребує багато заохочення і багато підтримки", - заявив Джонсон.

20 грудня співробітники Служби безпеки викрили перекладача Володимира Гройсмана Станіслава Єжова на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Єжов начебто збирав інформацію про закордонні поїздки й переговори українського прем’єра, щоб потім передати ці дані представникам російських спецслужб особисто чи через електронну пошту, наполягає СБУ.

Гройсман давно знав про шпигунську діяльність свого співробітника. Він розповів розповів, що СБУ стежила за Єжовим щонайменше кілька місяців.