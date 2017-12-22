"Крисіне" правосуддя судді Лінника

Виявляється, в Україні можна забити битками помираючого і отримати за це... по факту нічого не отримати. Піти собі на свободу, шукати нових жертв.

Саме таке "покарання" сьогодні призначив тітушці Юрію Крисіну суддя Шевченківського райсуду столиці Олег Лінник.

В ніч проти 19 лютого 2014 р. Крисін разом з подільниками, якими він керував, закатували журналіста В’ячеслава Веремія. Є свідки, є докази, адже вбивство сталося в самісінькому центрі Києва! Здавалося б, що простіше – покарати винного?!

Але... Не зважаючи на те, що Крисін фактично добивав пораненого вогнепальною зброєю Веремія биткою, Генеральна прокуратура чомусь кваліфікувала цей злочин як... хуліганство, тобто – суспільно небезпечне діяння з мотивів неповаги до суспільства. Не більше. Ну, ніби на Троєщині гопники ботана побили за його ботанський вигляд. Слідству, вочевидь, повилазило, що банда тітушок діяла за попередньою змовою і під керівництвом тодішніх очільників МВС, а Крисін у тій схемі – був далеко не рядовим виконавцем.

Власне, відмазувати Крисіна почали ще з кваліфікації справи, оскільки «не побачити» склад злочину по статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство, та ще й вчинене групою осіб, із особливою жорстокістю і за попередньою змовою, - міг тільки сліпий. Або прокурор ГПУ.

Вирок – 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!

Далі – більше. В справу по відмазуванню тітушки включився суд. Попри те, що за плечами Крисіна – відсидка за вбивство, судимість за незаконне поводження з боєприпасами, він – під слідством за напад на АЗС, суд вперто і наполегливо не бажав брати його під варту. Ну, дійсно, нащо таку приємну людину від суспільства ізолювати, хіба може цей святий чоловік комусь нести загрозу?..

Більше того, судове засідання по справі Веремія суд закрив на прохання обвинувачуваного, бо йому, бачте, у СІЗО, де він все ж провів недовгий час, погрожували.

І ось, сьогодні суддя Олег Лінник оголосив вирок – 4 роки позбавлення волі з відтермінуванням покарання на два роки. Тобто, якщо за два роки Крисін не буде засуджений за інші злочини, то ніяка тюрма йому взагалі не світить!..

При цьому, у формулюванні вироку служитель феміди "забув" про непогашену судимість свого "клієнта" (так-так, саме, на мою думку, клієнта) за перевезення боєприпасів, а вбивство, скоєне Крисіним у 2010 р, виявляється, йому закон вже простив – судимість погашена і не враховується як обтяжуюча обставина.

Не «згадав» суддя і те, що будучи вже засудженим, Крисін скоїв ще як мінімум один злочин.

У вироку так і прозвучало – "раніше не судимий". Ну, як його наймач Янукович свого часу.

Зате всі присутні мали змогу почути від надавача судівських послуг, який класний пацан його клієнт: і сім'янин – виховує двох неповнолітніх діточок, і чудовий фахівець – позитивні відгуки від колег (можливо, також тітушок). А ще – він щиро кається і більше не буде.

Ну, як такого в тюрму? Там же його рецидивісти поганому навчать!

Яка мораль з усієї цієї історії? Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить.

І, виявляється, бив Веремія Крисін – а він визнав, що бив – виключно з мотивів охорони громадського порядку: йому тоді здалося, що у автівці, в якій їхав потерпілий, могли бути злочинці, як кидаються в перехожих гранатами.

Яка мораль з усієї цієї історії?

Дуже проста: громадяни, озброюйтеся, оскільки ніхто в цій державі вас не захистить, судова реформа ж-бо пройшла успішно, як нещодавно хвалився Петро Олексійович.

І не бійтесь себе захищати, - навіть, якщо вб’єте когось невинного, випадкового перехожого, чи, там, журналіста – навіть, якщо задля розваги – все одно вам нічого в цій країні не буде. Головне, щоб вашу справу вів суддя Лінник.

Дмитро Хилюк