Рада НСНУ не змогла обрати керівництво і пішла радитися з регіонами

Рада партії “Народний Союз Наша Україна” на своєму сьогоднішньому засіданні не змогла обрати керівництво і перенесла засідання на три тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Ради партії Євген ЧЕРВОНЕНКО. Він зазначив, що рішення про перенесення засідання було ухвалено для того, щоб порадитися з регіональними організаціями НСНУ щодо керівництва партії.

Голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА в розмові з журналістами висловив думку, що політрада на своєму сьогоднішньому засіданні прийняла рішення, яке повністю відповідає позиції почесного голови НСНУ, Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Пам’ятаєте, Президент України на першому етапі з’їзду сказав, що повинні бути зміни, і те, що зміни відбуваються, ви бачили”, - сказав В.БАЛОГА. Однією зі змін він вважає обрання виконуючим обов’язки голови виконкому партії Олександра РОПОТЕНКА. “Це людина, яка мало говорить, але багато працює”, - сказав В.БАЛОГА.

Як позитивний момент він також відзначив те, що є розуміння між старими працівниками політради та новими відносно того, що президія має формуватися знизу.

У свою чергу член ради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО повідомив журналістам, що на сьогоднішньому засіданні на посаду голови ради пропонувалися кілька кандидатур, зокрема його кандидатура, Романа БЕЗСМЕРТНОГО, Юрія ЄХАНУРОВА та ще чотирьох представників політради.

Водночас, за словами П.ПОРОШЕНКА, ці кандидатури не будуть пропонуватися до обговорення в регіонах, оскільки, на переконання членів політради, регіони мають самі запропонувати кандидатури на посади голови ради партії та членів президії. “Хочу ще раз наголосити, що це не є закритий клуб в кількості 80, 90 чи 214 осіб. Це є позиція, яка дає можливість кожному члену партії особисто вплинути на формування позиції партії щодо керівництва партії, формування президії партії, голови партії”, - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він також зазначив, що консультації з регіонами проводитимуться на виконання рішення з’їзду щодо проведення регіональних форумів.

Як повідомляв УНІАН, делегати ІІІ з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна», що відбувся 11 листопада, ухвалили резолюцію «Про об’єднання помаранчевих сил», в якій ініційовано проведення регіональних форумів “помаранчевих сил” з метою об’єднання.