ПР сформував штаб, знову сплив Азаров

Янукович може бути абсолютно впевненим, що жодних домовленостей з БЮТ і Тимошенко з боку Азарова не буде... Усі творчі сили Колесников віддає особистому джихаду проти Луценка...

Після вікопомного виступу Януковича на тлі Лаври, бабусь-прочанок і власного охоронця, коли він поставив хрест на „ширці” й відкрив шлях до всенародних президентських виборів, ПР одразу взяла незвично високий для себе темп дій. Для початку керівництво партії демонстративно покарало „відступників” Чорновола, Богословську та Кужель, виключивши кого з партії, а кого з фракції. Потім на засіданні президії політради хутко затвердили керівників президентської кампанії Януковича.

Про це пише одне з друкованих видань з посиланням на Ганну Герман, яка так самовіддано допомагала своєму лідеру проводити історичний лаврський брифінг і яка полюбляє підкреслювати свою причетність до історичних подій та рішень.

На пропозицію самого Януковича, главою виборчої кампанії і виборчого штабу в одній особі було затверджено Миколу Азарова. Це рішення є доволі символічним. Доктор геолого-мінералогічних наук принципово не промовив жодного слова на підтримку „ширки” – до речі, на відміну від інших „топ-спікерів” ПР. Достатньо згадати, як завзято переконували минулої п’ятниці в ефірі у Савика Шустера в надзвичайній користі „ширки” для держави й народу Нестор Шуфрич, Ірина Акімова, Михайло Чечетов. Янукович може бути абсолютно впевненим у тому, що жодних компромісів і домовленостей з БЮТ і Тимошенко з боку Яновича не буде.

Крім того, для „лідера” є важливим той факт, що Азаров не віддаватиме переваги побажанням ні групи Фірташа, ні групи Ахметова, ні групи Клюєва. Микола Янович – сам собі група. І слухатиме виключно Януковича. Потрібно відзначити, що принцип „єдиноначалія” в’ївся у плоть і кров Азарова ще з тих часів, коли він вірно служив Кучмі на податкових теренах. Виключно „Данілич” був для нього авторитетом і керівником.

Послідовний симпатик ЄЕПу, Азаров останнім часом став професійним критиком Юлії Володимирівни та очолюваного нею уряду. Ця критика є частенько надто темною, млявою, перевантаженою цифрами й мало доступною для базового електорату „регіоналів”. Але це фонове критичне „дзижчання” все одно робить свою справу. Хоча кількість і не переходить у якість, але формується, кажучи мовою піарників, „стійке інформаційне середовище”.

Знаючи традиціоналізм Азарова, неважко передбачити, що він і надалі в такій самій манері випускатиме критичні стріли по Тимошенко. Тепер уже в новому ранзі – керівника кампанії і штабу Януковича. Тому найближче майбутнє явно готує нам знайомство з повним набором показників інфляції, падіння ВВП, зростання зовнішнього боргу, обсягів неповернутого ПДВ і багатьох інших неймовірно цікавих для широкої аудиторії цифр. Хоча, напевне, знамените „дапашліви”, чистосердно кинуте свого часу першим віце-прем’єром – міністром фінансів Миколою Азаровим у сесійній залі парламенту, запам’яталося народу куди глибше, ніж усі його економічні викладки.

Є ще один важливий аспект призначення Азарова. Колишній глава податкової служби та міністр фінансів справді набив руку в галузі контролю за фінансовими потоками. Пригадується, як він на „плівках Мельниченка”, доповідаючи Кучмі, докоряв нинішньому громадянинові РФ Ігорю Бакаю в тому, що його схеми розкриє навіть „найтупіший бухгалтер”. Сам Микола Янович аж ніяк не вважає себе „тупим бухгалтером” і, безумовно, здатен розкрити найскладніші схеми розкрадання й відмивання коштів, що не раз доводив на практиці. Особливо стосовно політичних опонентів Кучми.

Наскільки відомо авторові, ці таланти Азарова нині потрібні Януковичу як ніколи. Крадуть у регіональних організаціях ПР просто безбожно. Автору доводилося спілкуватися з працівниками центрального апарату ПР та кількох регіональних апаратів (зокрема, Миколаївського, Житомирського, Вінницького). Доходить до того, що керівництво обласних та міських осередків розкрадає 100 (сто) відсотків коштів, які їм виділяються. На реальну роботу не йде ані ламаного шеляга. З такими підходами кампанії не виграти.

За словами людей з центрального апарату ПР, аудит, проведений представниками Ахметова щодо долі 8 млн. доларів, виділених на останні масові акції партії, показав: тупо розкрадено було щонайменше 5 млн. з них. Після цього, вважається, Рінат Леонідович навідріз відмовився давати ще бодай якісь гроші.

Проте призначення найближчого соратника Ахметова Бориса Колесникова заступником Азарова з „ідеології та креативу” може свідчити, що найбагатший олігарх України таки потрусить капшуком на кампанії Януковича. Тим паче що після всієї надзвичайно шкідливої для Тимошенко історії з „ширкою” шанси „лідера” на президентство є високими, як ніколи. Тож доводиться бути гнучким і реалістичним. Незважаючи на те, що Ахметов, за свідченнями самих „регіоналів”, зовсім не в захваті від цієї перспективи. Тому і обстоював ідею „ширки” й усе робив для її реалізації.

А щодо „ідеології та креативу”, то при всій повазі до Колесникова автор мусить зазначити, що донецькому „суболігарху” набагато краще вдаються кондитерські вироби під маркою „АВК”, ніж усілякі там „ідеологеми, перформанси та симулякри”. На цю кампанію він іде „з пониженням”, оскільки 2007-го Борис Вікторович був начальником виборчого штабу під час парламентській кампанії. Пригадується, як тоді „анфан терібль” української політики Олександр Волков назвав Колесникова „неадекватним начальником штабу”. І на те навів такий аргумент: “Його (Колесникова) обіцянки, що українським жінкам за кожну нову дитину платитимуть від 12 тисяч до 50 тисяч грн., – це казки для школярів”. Волков нагадав, що після приходу до влади у 2006 році “регіонали” насамперед згорнули соціальні програми, і Конституційний Суд визнав це рішення незаконним. “Прем’єр Янукович заявив, що в бюджеті грошей немає, а Колесников після цього сказав, що знайти 30 мільярдів грн. – не питання", – зазначив Волков.

Утім, схоже, усі творчі сили душі Колесников віддає нині особистому джихаду проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, з чиєї милості мультимільйонер провів кілька місяців у СІЗО.

Супроводжувати в поїздках Януковича буде Сергій Льовочкін, який претендує на горде звання „сірого кардинала” ПР. Молодий, але досвідчений (екс-помічник Кучми) політик відомий своєю непублічністю, уїдливістю, організованістю і... належністю до так званої „групи Фірташа”.

Головний „орговик” штабу – колишній багаторічний мер Донецька Володимир Рибак, якого вже було почали вважати списаним у політичний утиль. Але, за інформацією ЗМІ, допомогло „старому лисові”... нещастя. Нібито Василь Джарти, який вів цей напрямок, отримав переломи й травми під час відпочинку в Криму. Тому Рибак і отримав шанс на другу політичну молодість.

Цілком адекватною виглядає постать першого віце-спікера ВР Олександра Лавриновича як відповідального за юридичний супровід кампанії. Юридична та політична кваліфікація Лавріновича – поза всяким сумнівом.

Судячи з „особового складу” керівництва штабу Януковича, кампанія найрейтинговішого кандидата навряд чи відзначатиметься новизною і креативністю, але буде достатньо організованою, спланованою і контрольованою. Якщо, звичайно, спонсори її добре профінансують.

Але це вже зовсім інша тема.

Микола Писарчук