На шахті ім. Скочинського знайшли тіло ще одного гірника

На шахті імені Скочинського в Донецьку виявлено тіло ще одного загиблого шахтаря, який потрапив під завал внаслідок газодинамічного викиду 8 червня. Доля трьох залишається невідомою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Донецьку міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

За його словами, вже близько двох годин рятувальники намагаються підняти загиблого гірника, який перебуває у вугільних викидах. На думку міністра, десь через дві з половиною години загиблого піднімуть і доставлять на пізнання.

В.ПОЛТАВЕЦЬ підкреслив, що аварійні рятувальні роботи тривають і через 4-5 годин буде зроблено прохід у лаву, що дасть можливість надходження повітря, покращить газову ситуацію й рятувальники дійдуть до тупика, до якого залишилося 4 метри.

Міністр зазначив, що якщо в цьому місці шахтарі не будуть виявлені, то доведеться підніматися вгору по самій лаві 20 метрів. Він не може точно назвати час проходження цього шляху рятувальниками, але припускає, що «якщо ніякі обставини не перешкодять, які потребуватимуть додаткових витрат часу, то ми маємо до ранку закінчити роботи».

На запитання, чи можливо ще виявити когось із гірників живими, В.ПОЛТАВЕЦЬ відповів, що поки твердо сказати не можна ані “так”, ані “ні”, тому що «ми не знаємо, де вони знаходяться, може, вони знаходяться за лавою, а там є атмосфера й життєздатне середовище».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. Скочинського на горизонті 1250 метрів стався викид вугілля й газу. 36 гірникам вдалося вийти з аварійної ділянки й піднятися на поверхню. В результаті під завалами вугілля опинилися 13 шахтарів. Тіла 9 гірників уже піднято на поверхню.