Геращенко заявила, що в полоні у бойовиків знаходяться вже 170 українців

Кількість українців, яких незаконно утримують бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі, продовжує зростати.

Читайте такожГеращенко підтвердила обмін полоненими за формулою "306 на 74"

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко за підсумками наради в Адміністрації президента, яку транслював телеканал "112 Україна".

Під час зустрічі керівник СБУ Василь Грицак озвучив нову цифру: на сьогодні число українців, незаконно затриманих бойовиками, становить 170.

"Це ті громадяни, чиї родичі або побратими звернулися до СБУ. Але не всіх громадян представники ОРДЛО підтверджують що вони утримують. На сьогодні вони підтверджують лише 97 осіб, з них тих, у кого встановлено місцезнаходження, 74 громадянина, будуть звільнені 27 грудня", - заявила Геращенко.