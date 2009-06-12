Комісія з отруєння Ющенка заявляє про грубі порушення під час слідства

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння у 2004 році кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА звертатиметься до Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з пропозицією всебічно вивчити доцільність перебування Миколи ГОЛОМШІ на посаді заступника генпрокурора.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ТСК.

Зокрема, у комісії стверджують про наявність у неї документів, що свідчать про грубі порушення закону керівником слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури, що займається розслідуванням кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА, старшим слідчим в особливо важливих справах Галиною КЛИМОВИЧ.

За даними ТСК, всупереч вимогам статті 8 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», Г.КЛИМОВИЧ та її слідча група “на підставі сфальшованих даних протягом тривалого періоду брала дозволи на негласне проникнення до житла, в службові кабінети, прослуховування телефонів та застосування інших технічних засобів щодо низки відомих українських політиків, народних депутатів України, керівництва Генеральної прокуратури та керівників окремих структурних підрозділів Головного управління з розслідування особливо важливих справ”.

Разом з тим слідча комісія висловлює сумнів щодо можливості об‘єктивного службового розслідування Генпрокуратурою цих фактів порушення закону слідчо-оперативною групою під керівництвом Г.КЛИМОВИЧ через заангажованість прокурорського нагляду.

Зокрема, зазначили в ТСК, прокурорський нагляд за досудовим слідством, контроль і керівництво слідчими, що розслідують кримінальну справу про отруєння В.ЮЩЕНКА, здійснює особисто заступник генерального прокурора М.ГОЛОМША.

Водночас у слідчій комісії заявили, що мають документи, які свідчать про неможливість особисто М.ГОЛОМШІ або його підлеглих здійснити об’єктивну перевірку фактів порушень закону, оскільки “дії підлеглих Миколи ГОЛОМШІ, які згідно з законом мають здійснювати прокурорський нагляд, або дії їхніх родичів, які мають ознаки кримінальних злочинів”.

У зв’язку з вищевказаним парламентська ТСК наголошує на необхідності встановлення дієвого прокурорського нагляду за розслідуванням резонансної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА і ініціюватиме звільнення М.ГОЛОМШІ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ВР створила ТСК з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА. Головою ТСК обрано було народного депутата від фракції Партії регіонів Володимира СІВКОВИЧА.

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлював переконання, що ця парламентська Тимчасова слідча комісія не допоможе у розслідуванні справи його отруєння.