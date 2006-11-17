Круглий стіл “Захищена власність – основа розвитку демократичної країни”

20 листопада (понеділок)

11-00- Круглий стіл на тему: “Захищена власність – основа розвитку демократичної країни”, організований Громадянською мережею ОПОРА в рамках кампанії АнтиRAIDER. Мета – вироблення «Дорожньої карти» з реформування правового забезпечення права приватної власності та системи корпоративного управління. Запрошені - голова ради підприємців при КМУ Ксенія Ляпіна, віце-президент Інституту конкурентного суспільства Дмитро Ляпін, адвокат Тетяна Монтян, голова підкомітету з питань житлово-комунального господарства Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування i житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, народний депутат України Петро Порошенко, радник Президента України Олександр Пасхавер та інші (Інформаційна агенція «Ліга БізнесІнформ», вул.Шамрила, 23.). Телефон: 8-050-410-37-45.