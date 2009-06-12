48 контрабандних страусенят їхали у поїзді Сімферополь - Свердловськ
11:58, 12 червня 2009Політика
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Прикордонники вилучили птахів
Сьогодні вранці в пункті пропуску «Червона Могила» в Луганській області прикордонники виявили у потягу «Сімферополь - Свердловськ» 48 страусенят.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, власницею птахів виявилась працівниця вагону-ресторана, громадянка Російської Федерації, яка планувала продати страусенят закордонному фермеру.
Прикордонники вилучили птахів і передали у ветеринарно-карантинну службу.
Попередня сума оцінки контрабанди – понад 35 тис. грн.
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