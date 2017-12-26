Зеркаль про Мінські угоди: немає більш успішного формату, якщо Росія не хоче вести діалог

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу» заявила, що усі зацікавлені країни підтримують Мінський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, бо іншого формату немає.

"Нема іншого формату, тому всі підтримують Мінський формат", - сказала Зеркаль.

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При цьому її запитали, чи відбуваються пошуки більш дієвого формату з метою відновлення територіальної цілісності України.

За її словами, в цьому році більш інтенсивно працював формат за участю спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова.

"Ви вважаєте, що інші формати будуть більш успішні, якщо одна сторона не хоче взагалі вести діалог?" - наголосила Зеркаль.

"Ми намагаємося використовувати всі формати на всіх майданчиках, і тільки так воно працює. Воно не працює у відриві від решти. Воно не працює навіть у відриві решти питань, пов'язаних з зовнішньою політикою і з кризами, які відбуваються у світі, бо ми не живемо у відокремленому світі, ми живемо у глобальному світі", - заявила дипломат.

"І Росія є гравцем у різних конфліктних зонах. І те, що державний секретар США Рекс Тіллерсон на останній міністерській конференції сказав, що для них найважливішим питанням безпеки є питання України, я вважаю, що це великий крок вперед", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно посол України у США Валерій Чалий заявив, що після призначення Курта Волкера на посаду спеціального представника Державного департаменту США у справах України питання про включення США у "нормандський формат" на найвищому політичному рівні не стоїть.