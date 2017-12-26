Зеркаль про Мінські угоди: немає більш успішного формату, якщо Росія не хоче вести діалог
Усі країни підтримують Мінський формат, бо іншого формату немає, заявила заступниця Клімкіна.
Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі «5 каналу» заявила, що усі зацікавлені країни підтримують Мінський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, бо іншого формату немає.
"Нема іншого формату, тому всі підтримують Мінський формат", - сказала Зеркаль.
Читайте такожПорошенко і Тіллерсон обговорили загострення ситуації на Донбасі і вихід Росії з СЦКК
При цьому її запитали, чи відбуваються пошуки більш дієвого формату з метою відновлення територіальної цілісності України.
За її словами, в цьому році більш інтенсивно працював формат за участю спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова.
"Ви вважаєте, що інші формати будуть більш успішні, якщо одна сторона не хоче взагалі вести діалог?" - наголосила Зеркаль.
"Ми намагаємося використовувати всі формати на всіх майданчиках, і тільки так воно працює. Воно не працює у відриві від решти. Воно не працює навіть у відриві решти питань, пов'язаних з зовнішньою політикою і з кризами, які відбуваються у світі, бо ми не живемо у відокремленому світі, ми живемо у глобальному світі", - заявила дипломат.
"І Росія є гравцем у різних конфліктних зонах. І те, що державний секретар США Рекс Тіллерсон на останній міністерській конференції сказав, що для них найважливішим питанням безпеки є питання України, я вважаю, що це великий крок вперед", - сказала Зеркаль.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно посол України у США Валерій Чалий заявив, що після призначення Курта Волкера на посаду спеціального представника Державного департаменту США у справах України питання про включення США у "нормандський формат" на найвищому політичному рівні не стоїть.