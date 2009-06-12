Єврокомісія хоче обговорити з Тимошенко політичну ситуацію в Україні

Єврокомісія хоче обговорити з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО політичну ситуацію в Україні під час засідання Ради співробітництва ЄС-Україна, яке відбудеться 16 червня у Люксембургу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив чиновник Єврокомісії.

“Є, звичайно, питання, які виникли останнім часом. Зокрема, йдеться про політичну ситуацію в Україні на фоні підготовки до виборів, про економічну ситуацію”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у ході засідання також планується розглянути стан двосторонніх відносин, питання розвитку візового діалогу тощо.

“Ніяких документів підписувати не планується”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії також зазначив, що питання співпраці в галузі енергетики не розглядатимуться на засіданні Ради співробітництва, оскільки сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань енергетики експерти представляють свою доповідь про стан безпеки постачання газу за підсумками візитів до Києва і Москви на початку цього тижня.

Питання енергетичної безпеки також обговорюватиметься на засіданні Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18-19 червня.