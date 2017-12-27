Українських заручників обміняють у "Майорському" – ЗМІ (фото)
12:01, 27 грудня 2017Політика
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В Горлівку вже прибули автомобілі з українськими полоненими.
Полонені з боку "ДНР" \ Фото: InsideDonetsk
Обмін полонених 27 грудня відбудеться на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" у районі Горлівки в Донецькій області.
Полонені з боку «ЛНР» \ Фото: InsideDonetsk
З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених, з боку "ДНР" відправлять 58 полонених, повідомляють джерела "Громадського ТБ".
З колонії у Макіївці вже вивезли полонених, але невідомо чи всіх.
З колонії у Макіївці вже вивезли полонених \ Фото: InsideDonetsk
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