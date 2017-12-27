Українських заручників обміняють у "Майорському" – ЗМІ (фото)

Обмін полонених 27 грудня відбудеться на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" у районі Горлівки в Донецькій області.

З окупованого Луганська вже відправили 16 полонених, з боку "ДНР" відправлять 58 полонених, повідомляють джерела "Громадського ТБ".

З колонії у Макіївці вже вивезли полонених, але невідомо чи всіх.