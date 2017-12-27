Сьогодні в рамках обміну Україна з 306-ти передала терористам 237 осіб. Наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29». Про це лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук сказав в ефірі телеканалу «Россия-1».

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«Принцип «всіх на всіх» сьогодні реалізовувався, це перший етап реалізації принципу «всіх на всіх». Другий етап полягає в тому, що сьогодні утримуються в Україні - залишилося 74 людини, ті, яких розшукує Донецьк і Луганськ. І серед тих, кого ми шукаємо в Донецьку і Луганську, ми встановили, й перебувають сьогодні 29 людей. Фактично це те, що можна говорити сьогодні про другий етап», - сказав Медведчук.

Також він повідомив, що з 306 осіб Україна передала терористам 237. За його словами, «40 осіб були звільнені, й 29 відмовилися від обміну».

«Відмови від обміну були і в останні дні, навіть сьогодні під час обміну були. Ми передали (до Луганська) не 75, а 73 людини, тому що на лінії розмежування двоє відмовилися», - додав Медведчук.