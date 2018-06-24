Чим запам’ятався Черномирдін? Грандіозні попойки, крилаті слівця

“Ефесбешна політика в РФ не залишила людей з людським обличчям, а він – жива людина. Медведєв зміцнює кадри, і в Росії обов’язково відбудеться великий “кидок”, – сказав член фракції ПР...

Найколоритніший посол в Україні Віктор Черномирдін покидає Україну. Чим найбільше запам’ятався російський дипломат? Про це ми поцікавилися в українських політиків.

Тарас Чорновіл, народний депутат ПР:

ЕФЕСБЕШНА ПОЛІТИКА В РОСІЇ НЕ ЗАЛИШИЛА ЛЮДЕЙ З ЛЮДСЬКИМ ОБЛИЧЧЯМ, А ЧЕРНОМИРДІН – ЖИВА ЛЮДИНА

Його відкликання давно розглядалося. Але сам Черномирдін просив відстрочити офіційне повідомлення до Дня Росії, бо хотів зробити пишне прощання в Києві. Тобто дата указу була узгоджена з самим Черномирдіним, якому хотілося з цієї посади піти красиво.

Він і далі матиме серйозні впливи на Україну, будучи радником Медведєва.

Чим мені запам’ятався? Він настільки довго був і настільки врісся в наше середовище, що став частиною українського політикуму. Але, швидше за все – не політичною діяльністю, а якимсь особистим шармом. Мені рідко, але час від часу доводилося з ним спілкуватися.

З такого абсолютно броньованого обличчя часом проривалися цілком невинні жарти, за якими з’являлася щира усмішка.

Про нього різне казали: найяскравіший кандидат на посаду президента, якби не Путін, сильна й потужна постать… Але це мені якось не відклалося в голові, більше згадуються його жарти. На одному з засідань мене посадили поряд з ним. Він дивиться на мою табличку й читає: «Чорно-вол. А я Черно-мордін». Тобто в ньому було щось людське.

От сучасна російська політика не залишила людей з людським обличчям. Ця ефесбешна система, яка править у Росії, має щось жорстоке й роботоподібне. А Черномирдін, незважаючи на всі негативи, був живою людиною, з чимсь барським… Так, потужний російський барин ХІХ століття.

У мене завжди була до нього симпатія.

Його антиукраїнськість? Гадаю, ми ще не до кінця відчули, що це таке. Ось зараз говорять про Громова як можливого кандидата на посла… Варіант людей на кшталт Лоскутова (другої особи в Посольстві РФ. – Авт.), на превеликий жаль, не розглядається… Тому, гадаю, ми ще відчуємо, що таке антиукраїнськість.

Черномирдін у тій системі старався пом’якшити протистояння.

Раніше Путін хоч трішки мусив мати якісь сентименти до кадрів Єльцина і до старих взаємовідносин, то сьогодні, при Медведєві, жодних сентиментів нема. Гадаю, Медведєв найближчим часом зміцнюватиметься на цій посаді – у Росії обов’язково теж має відбутися великий “кидок”. Коли цей “кидок” відбудеться, ми зрозуміємо, що Черномирдін ще був нічого...

Часом Черномирдін репродукував позицію “центру” – Кремля, проте на порядок її пом’якшуючи.

Василь Кисельов, народний депутат, ПР:

ВІН ЛЮДИНА З ГУМОРОМ ДИРЕКТОРА ЗАВОДУ

Черномирдін – великий друг України! Так, він людина неординарна і з таким гумором, як кажуть, директора заводу.

Він не був фаховим дипломатом, він просто знає життя. Тобто не дипломатичну службу, а тонкощі життя. І це давало йому змогу ефективно працювати на користь двох країн – Росії та України. Я жалкую за тим, що він не дуже добре почувається і внаслідок цього полишає Україну.

Я хотів би, щоб після Віктора Степановича на цій посаді була зважена людина і не нашкодила… Бо ви ж бачите, як далеко зайшли відносини між Росією та Україною – у негативному сенсі.

Дмитро Корчинський, партія «Братство»:

ЧЕРНОМИРДІН ВЛАШТОВУВАВ ГРАНДІОЗНІ ПОПОЙКИ

Черномирдін був дуже приємною фігурою в Україні. Він влаштовував грандіозні попойки, за високим класом. Так само часом відпускав слівця, які можна було цитувати.

Але справа в тому, що системи в Україні й Росії трохи різні…

У нас таким відстійником, місцем для пенсіонерів, яких треба десь прилаштувати, аби не заважали, бо не зручно їх зовсім викинути з процесу, – є РНБО. А для Росії таким місцем є Посольство Російської Федерації в Україні. Ось так перечікував свій пенсійний вік Черномирдін.

Зараз, мабуть, нам пришлють іншого якогось почесного пенсіонера. Кого? Ну, потрібно подивитися, хто там у Газпромі виходить на пенсію...

Чи можуть прислати російського Тягнибока? Справа в тому, що в Росії всі російські націоналісти сидять у тюрмі або перебувають під слідством. Це в нас російські націоналісти можуть ходити на свободі. А в Росії ні, їх одразу саджають.

Пришлють, очевидно, номенклатурщика. Когось із перестарілого начальства.

Дмитро Табачник, народний депутат, ПР:

ПОСОЛ ЧЕРНОМИРДІН ЗАПАМ’ЯТАВСЯ ТИМ, ЩО БУВ БЛІДОЮ КОПІЄЮ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА ЧЕРНОМИРДІНА

Черномирдін у Києві мені запам’ятався тим, що був лише блідою копією великого російського прем’єра Черномирдіна. Який брав на себе відповідальність і приймав будь-які рішення, не радячись ні з ким: ні з парламентом, ні з президентом Борисом Єльциним, ні з суспільством.

Я познайомився з Віктором Степановичем наприкінці 92-го року, коли була перша зустріч прем’єрів Росії та України – Віктора Черномирдіна і Леоніда Кучми.

Так ось хочу сказати, що Віктор Черномирдін приймав будь-які рішення! Він запам’ятався мені тим, що зважував будь-яку проблему, глибоко в неї вникав, приймав рішення і за це рішення відповідав. Для Росії велике щастя, що він був у неї прем’єром.

Віктор Степанович не був антиукраїнцем. Це вигадка дурнів або професійних патріотів. Він любив як Україну, так і Росію. Прагнув до братерських відносин.

А ті, кому не подобалися братерські відносини, – це вже їхні проблеми, їхнього невеликого світу й невеликого розуму.

Кого натомість пришлють? Гадаю, такої глобальної, могутньої постаті, як Черномирдін, уже не буде.

Олесь Доній, народний депутат, НУ–НС (Народна самооборона):

ВІН ТАК І НЕ СТАВ НАЙВПЛИВОВІШИМ З ПОСЛІВ

Насправді запам’ятався тим, що нічим не запам’ятався.

Перед його призначенням, появою в Україні ходили страшні чутки… Його називали «генерал-губернатором»… Натомість за всі роки перебування він не став найвпливовішим з-поміж послів.

Безперечно, він важковаговик у російській політиці, має особисті контакти з політиками та бізнесменами. Проте чимало західних послів, з меншими іменами, проводили більш активну персональну діяльність в Україні.

Так, було декілька кумедних речей, невиконана обіцянка вивчити українську мову. Але жодних небезпечних дій, якими лякали, не було. Тобто за всі ці роки він не втручався в українську політику.

Це говорить тільки про те, що він залишився від старої, єльцинської команди і не є представником нової «путінської», яка більш мобільна, агресивна, активна. І більш небезпечна для українських інтересів.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ:

ЙОГО ВІДВЕРТІСТЬ МЕЖУЄ НА ГРАНІ ФОЛУ

На мене справив враження характер Віктора Черномирдіна. Його неординарність, мудрість, величезний життєвий досвід. Державницький досвід. Також, зрозуміло, його відвертість і простота в спілкуванні з колегами чи партнерами.

Щодо службової діяльності… Звісно, не можу не звернути увагу на те, що він був відданий своїй справі, намагався якомога ґрунтовніше відстоювати інтереси Російської Федерації.

Гадаю, саме завдяки своїй наполегливості, відвертості, умінню налагоджувати контакти йому багато чого вдалося зробити на посаді посла РФ в Україні. Зокрема в економічній співпраці. Він прийшов вісім років тому – тоді товарообіг між Україною та Росією становив 9 мільярдів доларів, а станом на 2008 рік – 40 мільярдів.

Саме завдяки йому, незважаючи на погіршення політичних відносин, економічний складник не погіршувався.

...Його відвертість завжди межує на грані фолу, що часом викликало непорозуміння з боку офіційного Києва.

Торік Віктор Степанович був запрошений в наше МЗС, де міністр закордонних справ зробив йому певні зауваження...

Гадаю, це було нормальне явище, адже ми маємо відстоювати свої національні інтереси і, звісно, зважати на всі моменти, що стосуються наших внутрішніх проблем.

Опитувала Ксеня Лесів