Явка виборців на позачергових місцевих виборах 14 травня - майже 60%

На момент закриття дільниць явка на позачергових місцевих виборах до сільських та селищних рад 14 червня у середньому становила 59,9%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний центр” з посиланням на дані спостерігачів від “Єдиного центру”.

Найбільшу явку, за інформацією “Єдиного центру”, зафіксовано на виборах сільського голови Виспянської сільської ради (Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл.) – вона становила 79,9%. Найнижча явка – 36,4% – зафіксована на виборах міського голови міста Сторожинець (Чернівецька область).

Партія “Єдиний центр” заявляє про перемоги своїх представників на позачергових виборах сільських та селищних голів, а також виборах міського голови м.Сторожинець (Чернівецька область), які відбулися вчора, 14 червня, в п’яти областях України.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, серед політичних сил, що брали участь у виборах, ЄЦ представив своїх кандидатів у всіх п‘яти виборчих кампаніях.

За попередніми результатами виборів, йдеться у повідомленні, перемогу отримали два позапартійних кандидати та три кандидати від ЄЦ.

Зокрема:

1. Чернівецька область (м.Сторожинець) – Микола КАРЛІЙЧУК, ЄЦ;

2. Херсонська область (Гаврилівська сільська рада) – Ірина ВОВЧЕНКО, ЄЦ;

3. Київська область (Новопетрівська сільська рада) – Родіон СТАРЕНЬКИЙ, позапартійний;

4. Хмельницька область (Хоптинецька сільська рада) – Оксана ХАНІЦЬКА, ЄЦ;

5. Івано-Франківська область (Виспянська сільська рада) - Ігор СИНИШИН, позапартійний.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня в 5-ти областях України відбулися дострокові вибори сільських та селищних голів, а також вибори міського голови м. Сторожинець (Чернівецька область). У всіх населених пунктах “Єдиний центр” представив своїх кандидатів. БЮТ представлений у 2 виборчих кампаніях, НСНУ, КПУ, Народний Рух України та Партія захисників Вітчизни – в одному населеному пункті.