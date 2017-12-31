Астролог розповів про політичне майбутнє Тимошенко

Відомий астролог Влад Росс розповів, чи є політичне майбутнє у народного депутата Юлії Тимошенко.

Про це пише "Главред".

За його словами, для "Тимошенко 2018 рік буде досить сприятливим у плані електорату. Її рейтинги, на відміну від рейтингів Порошенко, падати не будуть".

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Що стосується можливого обрання її президентом, то "Тимошенко просто втратила свій час", говорить Росс".

Відповідаючи на питання, хто стане наступним президентом країни, астролог сказав: "До влади в Україні будуть приходити молоді люди — 30-40 років.

Люди 50-60 років опиняться за бортом влади. Нас чекає період молодих людей і молодої команди. Але багато чого буде залежати від того, коли саме будуть вибори — в якому місяці і в якому році", — підкреслив астролог.