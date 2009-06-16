Яценюк вже знає, з ким він вийде у другий тур

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що у другому турі президентських виборів він зустрінеться з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і переможе його.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на презентації сумського осередку “Фронту змін”.

«Я думаю, що зустрінуся з В.ЯНУКОВИЧЕМ у другому турі у відкритій боротьбі. І ми доведемо, хто кращий»,– сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що президентська кампанія буде дуже жорсткою. «Я буду боротися з В.ЯНУКОВИЧЕМ, і я переможу і В.ЯНУКОВИЧА, і Юлію ТИМОШЕНКО і обов’язково Віктора ЮЩЕНКА”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК, звертаючись до присутніх, і додав: “Але мені в цьому потрібна ваша допомога, вона для мене критично необхідна. Мені прикро, коли сьогодні прем’єр називає мільйони українців, мільйони, які підтримують іншого кандидата - ЯЦЕНЮКА - технічними людьми».

При цьому лідер «Фронту змін» зауважив, що “не треба нервувати” стосовно “третього кандидата, ким є прем’єр”. За його словами, держава дала чинному прем’єру двічі керувати Українською державою, і на ній лежить велика відповідальність, у першу чергу, щодо виконання того, що обіцялося українському народу. “Народ сам розбереться, чи зроблено це, чи ні, і не треба шукати винних, не треба розповідати про те, що весь світ об’єднався проти. Треба відверто визнати, що є нездатність до керування країною”, – наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас, за його словами, у чинного уряду досі є шанс щось зробити. “Я буду перший аплодувати, якщо якесь маленьке зрушення буде зроблено цим урядом і коаліцією”, сказав А.ЯЦЕНЮК і підкреслив, що коаліція сьогодні, зі слів прем’єра, існує, що вона голосує за прийняття законів.

“Тому метою створення великої коаліції між Партією регіонів і БЮТ була не боротьба з кризою, адже сьогодні у чинного уряду є 226 голосів, метою було тільки одне – захопити владу в державі і законсервуватися”, – заявив лідер «Фронту змін», додавши, що «прем’єру треба допрацювати цей термін і навчитися гідно програвати».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що на чергових виборах Президента України нинішній глава держави В.ЮЩЕНКО буде виконувати роль технічного кандидата лідера «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮКА, який, у свою чергу, буде технічним кандидатом лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА.

“Сьогодні у країні склалася певна трійця при поході на президентську кампанію. І там є своя специфіка. ЮЩЕНКО є технічним кандидатом у ЯЦЕНЮКА. Його завдання - збивати мене з ранку до вечора, публічно, красиво, професійно, з запрошенням засобів масової інформації. ЯЦЕНЮК – технічний кандидат у ЯНУКОВИЧА. Його завдання – у Західній і Центральній Україні забрати у мене все, що можна. А ЯНУКОВИЧ – це той, хто йде і буде справді змагатися зі мною. А що саме цікаве – у них на трьох один штаб... Цей штаб, по суті, в кулуарах очолює пан ФІРТАШ, який сьогодні є дуже специфічною фігурою в Україні”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.