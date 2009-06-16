У ЄЦ закликають Тимошенко покласти край байкам, якими годують студентів

Народний депутат, член партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО пояснити ситуацію, що склалася навколо рішення, яким нібито скасовано постанову Кабінету міністрів про легалізацію платних послуг у вищих навчальних закладах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний центр”.

«Зі слів прем’єра, постанову №369 скасовано ще на початку травня. Між тим, на сайті Кабміну тексту даного рішення немає, а винним у цьому оголошують Міносвіти, керівництво якого голова уряду давно мріє відправити у відставку», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, “публічне зобов`язання керівника даного відомства негайно ухвалити всі необхідні рішення з метою запобігти введенню будь-яких фінансових стягнень в українських вузах демонструє звичну віртуозність глави уряду в «переведенні стрілок» на тих, що «ні сном, ні духом» до цього не причетні”. “Міністр освіти і науки не може нести відповідальність ані за урядовий сайт, ані, тим більше, за рішення прем’єра, котрому варто взяти слухавку в руку, аби вирішити проблему”, – наголосила заступник голови “Єдиного центру”.

«Прем’єр має невідкладно покласти край байкам, якими місяць годують студентів, визнати помилки й оприлюднити рішення, яким скандальне розпорядження Кабміну буде нарешті скасоване», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз України надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги.

11 травня на сайті Кабінету міністрів було оприлюднене рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369. У цьому рішенні, зокрема, продовжували діяти норми, які дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.

4 червня міністр освіти Іван ВАКАРЧУК заявив, що МОН планує створити робочу групу з врегулювання питань, пов’язаних з наданням учбовими закладами платних послуг.

5 червня він повідомив, що Кабінет міністрів скасував раніше ухвалену постанову про платні послуги для студентів у вищих навчальних закладах.

15 червня прес-служба Кабміну повідомила, що рішення уряду про скасування платних послуг у вищих навчальних закладах набуде чинності найближчими днями. У повідомлені нагадується, що це питання було розглянуто і прийнято одностайно на засіданні Кабінету міністрів 10 червня ц.р. Станом на 15 червня завершується приведення до відповідності із цим рішенням інших нормативних актів.