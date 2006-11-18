Тимошенко спробує об`єднати опір київських депутатів новим тарифам на ЖКГ

У понеділок, 20 листопада, о 17.00 в будівлі Київради (вул. Хрещатик, 36) відбудуться збори депутатів Київської міської ради – членів фракцій Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, Блоку «Наша Україна», Блоку Віталія КЛИЧКА. Вони будуть присвячені підготовці сесії Київради, на якій вирішуватиметься питання скасування розпоряджень міського голови про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН в об’єднаному прес-центрі Київради, також планується підписання Декларації принципів співпраці демократичних сил у Київраді. У зборах візьме участь лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

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