Болгарське президентство в ЄС продовжить політику Брюсселя щодо санкцій проти РФ

Постійний представник головуючої в Європейському Союзі Болгарії посол Дімітер Цанчев говорить, що Софія буде дотримуватися принципів, ухвалених Радою ЄС стосовно санкцій для Росії, і наразі умов для їх скасування для Росії немає.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі, відповідаючи на запитання УНІАН стосовно того, яку політику буде продовжувати болгарське президентство щодо санкцій для РФ, враховуючи, що президент цієї держави висловлюється щодо зняття економічних санкцій з РФ.

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«Ми будемо притримуватися п’яти принципів щодо відносин з Росією, які були схвалені Радою у березні 2016 року. Важливою умовою для зміни відносин ЄС з Росією є повне виконання Мінських домовленостей всіма сторонами конфлікту. Зараз ця умова не виконана», - сказав він.

Посол наголосив, що ЄС «наполягає на тому, щоб Росія поважала міжнародне право».

Цанчев зазначив, що в Брюсселі розраховують на Нормандський формат, виконання Мінських домовленостей. «Відвід важкого озброєння від контактної лінії є абсолютно необхідним», - наголосив він.

При цьому він висловив готовність болгарського президентства працювати над покращенням відносин з РФ в разі зміни ситуаці. «Але зараз для цього умов немає», - наголосив Цанчев.