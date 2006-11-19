Комітет революціонерів Майдану розповість про скасування політреформи

17:03, 19 листопада 2006
Політика
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12-00 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція комітету революціонерів Майдану на тему: “Скасування політичної реформи – головне завдання Майдану”. 22 листопада у другу річницю  помаранчевої революції Комітет має на меті скликати  всенародне віче, яке вимагатиме у керівництва держави скасувати “шахрайську” політреформу.  Після цього учасники віче пройдуть до Адміністрації Президента та  вручать Президенту ухвалу всенародного віче з вимогою скасувати реформу. У заході планується участь 10 тисяч учасників помаранчевої революції з усієї України. Попередньо на участь у віче подали заявки: МГО «Реформація», Молодіжний націоналістичний конгрес, Альянс «Майдан». Учасники: голова Комітету революціонерів майдану Микола Коханівський, член Комітету  революціонерів майдану Олександр Шиманський, представник ГО «Народна варта» Юрій Боровий, голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор Мазур-Тополя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8-097-496-45-04,  570-53-64. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

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