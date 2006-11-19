Комітет революціонерів Майдану розповість про скасування політреформи

12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція комітету революціонерів Майдану на тему: “Скасування політичної реформи – головне завдання Майдану”. 22 листопада у другу річницю помаранчевої революції Комітет має на меті скликати всенародне віче, яке вимагатиме у керівництва держави скасувати “шахрайську” політреформу. Після цього учасники віче пройдуть до Адміністрації Президента та вручать Президенту ухвалу всенародного віче з вимогою скасувати реформу. У заході планується участь 10 тисяч учасників помаранчевої революції з усієї України. Попередньо на участь у віче подали заявки: МГО «Реформація», Молодіжний націоналістичний конгрес, Альянс «Майдан». Учасники: голова Комітету революціонерів майдану Микола Коханівський, член Комітету революціонерів майдану Олександр Шиманський, представник ГО «Народна варта» Юрій Боровий, голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор Мазур-Тополя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8-097-496-45-04, 570-53-64. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.