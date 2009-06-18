Яценюк не збирається ставати президентом Західної України

Народний депутат, лідер “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що на сьогодні питання вступу до НАТО, державної мови, а також визнання воїнів ОУН-УПА воюючою стороною не на часі, оскільки ведуть до розколу держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

А.ЯЦЕНЮК запевнив, що глибоко шанує патріотів, які боролися за Україну. “Їхню історію знають 20 мільйонів у Західній Україні. Але що робити з 26-ма мільйонами у Східній Україні? Стати президентом Західної України і втратити державу? Я цим шляхом не піду. Дайте час, і це питання буде вирішено”, – заявив А.ЯЦЕНЮК. Він додав, що спеціально для зменшення протиріч оголосив конкурс “Спільна історія – спільне майбутнє”, який завершиться у вересні і в якому беруть участь студенти та учні з усієї України.

Питання ОУН-УПА, НАТО, мови – “це найпростіші питання, бо вони ділять на чорне і біле. Але Україна не така, це напівтони, вона дуже різна, тому не може бути лише чорне або біле”, – застеріг А.ЯЦЕНЮК.