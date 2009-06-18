Томенко просить Генпрокуратуру і МВС розібратись із ситуацією на Закарпатті

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити дію законів України на території Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, 17 червня Закарпатська обласна територіальна виборча комісія ухвалила рішення «Про визнання обраними депутатів Закарпатської обласної ради». Цим рішенням, замість тих, що були відкликані та достроково припинили свої повноваження, обраними було визнано 14 кандидатів, включених до виборчого списку БЮТ. За нього проголосувало 16 членів комісії, проти – 1, утримався 1.

Натомість, уже сьогодні представники місцевої виконавчої влади розпочали тиск і залякування членів виборчої комісії з метою змусити їх переглянути ухвалене рішення, заявляє М.ТОМЕНКО. «Неформальною причиною безпрецедентного тиску на діяльність ТВК називають прагнення колишнього глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ взяти під повний контроль владу в Закарпатті та, зокрема, обрати новим головою Закарпатської обласної ради свого брата Івана БАЛОГУ», зауважив заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО направив звернення до правоохоронних органів з проханням розібратися в ситуації, що склалася, та забезпечити дію законів України на території Закарпатської області. «Я сподіваюся, що правоохоронні органи здатні не допустити беззаконня на Закарпатті та забезпечити виконання норм діючого законодавства на всій території країни», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обласна ТВК заявила про тиск на неї через визнання обраними 14 нових депутатів Закарпатської облради від БЮТ замість відкликаних з’їздом.

Як йдеться у повідомленні ТВК, 17 червня відбулося засідання ТВК, під час якого було ухвалено рішення визнати обраними 14 нових депутатів від БЮТ у складі Закарпатської облради замість тих, які були виключені з’їздом. Таке рішення було ухвалене 16-ма з 19-ти присутніх членів ТВК на підставі рішення з’їзду БЮТ, який відбувся 30 червня 2008 року.

Проте, стверджують у ТВК, вже надвечір 17 червня почався тиск на членів комісії з вимогами відкликати свої голоси і з метою відновлення виключених депутатів у складі ради.