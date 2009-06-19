Яценюк пропонує отримати доступ до ресурсів газу в Росії
... а не так як зараз
Народний депутат України, лідер ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за створення енергетичного консорціуму для здешевлення ціни на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Тернополі, підкресливши при цьому, що мова йде не про створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою.
“Я проти такого консорціуму. Я за те, щоб створювати енергетичний консорціум, в якому Україна б мала доступ до ресурсів газу в Росії (бо нам потрібні наші дешеві джерела газу), і де Україна має доступ до кінцевого споживача в Європі. Натомість ми б гарантували Європі безпечні поставки газу і спільно з росіянами домовлялися б про чіткі умови транзиту та ціноутворення”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.
Він переконаний, що тоді б по-іншому формувалася цінова політика на газ і в Україні. “Адже по існуючій формулі, яка підписана урядом, скоро неможливо буде платити, і кінчиться тим, що газ відключать у домогосподарствах”, – вважає А.ЯЦЕНЮК.
Він зауважив, що “уряд намагається сьогодні чи то у росіян попросити кредит, який не дають, чи то до Європи залізти в кишеню”. “Тобто, фактично затягують Україну в боргову яму. А все завдяки підписаному “чудовому” “геніальному” “найкращому” контракту. Тільки найкращому для Росії”, - підсумував А.ЯЦЕНЮК.