Яценюк пропонує отримати доступ до ресурсів газу в Росії

Народний депутат України, лідер ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за створення енергетичного консорціуму для здешевлення ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Тернополі, підкресливши при цьому, що мова йде не про створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

“Я проти такого консорціуму. Я за те, щоб створювати енергетичний консорціум, в якому Україна б мала доступ до ресурсів газу в Росії (бо нам потрібні наші дешеві джерела газу), і де Україна має доступ до кінцевого споживача в Європі. Натомість ми б гарантували Європі безпечні поставки газу і спільно з росіянами домовлялися б про чіткі умови транзиту та ціноутворення”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він переконаний, що тоді б по-іншому формувалася цінова політика на газ і в Україні. “Адже по існуючій формулі, яка підписана урядом, скоро неможливо буде платити, і кінчиться тим, що газ відключать у домогосподарствах”, – вважає А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що “уряд намагається сьогодні чи то у росіян попросити кредит, який не дають, чи то до Європи залізти в кишеню”. “Тобто, фактично затягують Україну в боргову яму. А все завдяки підписаному “чудовому” “геніальному” “найкращому” контракту. Тільки найкращому для Росії”, - підсумував А.ЯЦЕНЮК.