Литвин каже, що українські політики, окрім нього, країну розривають

Україні потрібні люди, які б не роз`єднували, а цементували країну.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вчора в Донецькій області на зустрічі з жителями міста Шахтарська.

«Так, українські політики країну розривають. Але мене в цьому не можна звинуватити. Я говорю одні й ті самі речі і на заході країни, на сході країни і на півдні країни», - зазначив він. При цьому голова ВР додав: «Якщо я вважаю за потрібне на заході говорити, що не треба вступати в НАТО, так я це говорю і на сході країни».

Також В.ЛИТВИН зазначив, що громадянин України має бути вільний у виборі мови спілкування. «Я виходжу з того, що людина ввібрала з молоком матері мову, вона має цією мовою користуватися – я говорю це і на заході, і на сході країни», - зазначив він.

Головним сьогодні в політиці України і в майбутніх президентських виборах В.ЛИТВИН вважає принцип об`єднання країни.

«Я вважаю принциповою постановку питання – це знайти шлях до об`єднання країни. І якщо людина хоче мати спокій, майбутнє – потрібне те, що не повинне розколоти країну на схід і захід, - сказав спікер. - Але, на превеликий жаль, я мушу погодитися, що у нас президентські вибори – це розкол країни: одна частина торжествує, інша частина – в повній трагедії». «Отже, треба таких людей мати, які б все зацементували, а не роз`єднали», - наголосив В.ЛИТВИН.