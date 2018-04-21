Президент потоваришує з парламентом

Що було... Цитата з минулого прогнозу (13.11.2006): "Суперечки в блоці "Наша Україна" на деякий час затихнуть. Вірніше, вони будуть недостатньо сильними, щоб створити конфліктні ситуації до грудня. На цьому тижні будуть вдалі, хоча і слабкі спроби домовитися, але можливостей для сильних компромісів поки немає". Багато ситуацій минулого тижня підтверджували, що в "Нашій Україні" намагаються знайти найбільш оптимальну форму управління.

Цитата з минулого прогнозу (13.11.2006): "Для Партії Регіонів на цьому тижні має скластися ситуація, сприятлива для налагодження міжпартійних або аналогічних їм відносин. Один із можливих варіантів – зміцнення відносин усередині коаліції, але можливі і якісь інші варіанти". Дніпропетровська обласна організація СДПУ(о) у повному складі перейшла в Партію регіонів.

Що буде...

Події минулого тижня, пов`язані із змінами у складі уряду, заклали на найближче майбутнє програму активізації зовнішньополітичної діяльності України. Ця програма формуватиметься упродовж півтора місяця – до кінця грудня 2006 року. За цей час можна чекати візитів керівництва України до Брюсселя і Москви, або офіційних заяв щодо зовнішньополітичного курсу України. На жаль, протягом останніх двох місяців через невизначеність позиції України були упущені сприятливі можливості для країни в цілому. Цього року таких можливостей вже не буде. Але якщо до кінця року політики знайдуть консенсус хоча б з основних спірних питань, то в січні-лютому 2007 року ще будуть сприятливі можливості для реалізації зовнішньополітичних програм.

На цьому тижні в Україні можна чекати вдалого укладення якоїсь не дуже важливої проміжної угоди. Цей договір буде направлений на рішення економічних питань, що відносяться, швидше за все, до сфер зайнятості населення, інформації і обороноздатності країни. Весь цей процес займе за часом два тижні. Результати будуть сприятливі, але не дуже важливі.

Відносно політичної реформи на цьому тижні можливі критичні вислови. Самі собою вони викличуть слабкий резонанс, але можуть створити умови для серйозних конфліктів в найближчому майбутньому, принаймні, до кінця цього року. А основних подій, пов`язаних з реформою, слід чекати вже наступного року.

Цей тиждень повинен стати сприятливим для відносин Президента Віктора Ющенко з парламентом. Вже підготовлені якісь договори або рішення з важливих питань, які зараз, або наступного тижня створять добрі можливості для співпраці парламенту і Президента. Важко стверджувати, що ця подія прямо пов`язана із законами про Кабінет Міністрів і опозицію, але така вірогідність існує. Ця ситуація виявиться сприятливою для розвитку відносин між різними гілками влади у внутрішньополітичному житті країни, і може бути пов`язана не тільки з тим, що відбудеться на цьому тижні, а з декількома важливими подіями, які очікуються упродовж грудня 2006 – січня 2007 року. В даному випадку йдеться про сприятливу подію для співпраці Президента зі всім парламентом – і з правлячою коаліцією, і з опозицією, а також для компромісів між правлячою коаліцією і опозицією. Ці рішення не суперечитимуть міжпартійному договору "Універсал". І все-таки зараз можна говорити тільки про початок цього шляху, тобто про закладку програм на майбутнє. Ці події тільки підготують дійсно важливі компроміси, результатів від яких слід очікувати упродовж всього 2007 року. Шлях від закладки програми до отримання результату в 2007 році буде нелегким, але з позитивним кінцевим висновком.

Астролог Вадим Феофанов