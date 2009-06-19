Яценюк пробачив Луценку за кролика, який вирішив, що він цар
"Хай йому Бог простить"
Лідер «Фронту змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК пробачив міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ висловлювання на свою адресу.
Як передає кореспондент УНІАН про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо слів Ю.ЛУЦЕНКА про те, що А.ЯЦЕНЮКУ зарано бути Президентом України і що «тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він цар звірів». На це А.ЯЦЕНЮК засміявся і сказав: «Я йому прощаю. Хай йому Бог простить».
Він також повідомив, що за конфесією належить до Української греко-католицької церкви. «Я греко-католик, - сказав А.ЯЦЕНЮК. - І горджуся тим, що я у православній Україні є греко-католиком». Водночас нагадав, що його мати за походженням з Коломийського району Івано-Франківської області, а батько – з Буковини.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня на прес-конференції у Львові Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи намір А.ЯЦЕНЮКА балотуватися у президенти: «Тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він цар звірів».
«Я впевнений, що Арсеній ЯЦЕНЮК має бути в керівній ланці держави, але Президентом у 35 років, без жодного депутата в парламенті, без жодної підтримки – це прикольно. Я не вірю, що це можливо і що ЯЦЕНЮК - Президент - це ефективно», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
Він наголосив на тому, що «відомі розклади, коли прийдуть до влади ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ, однак ЯЦЕНЮК - чистий аркуш».