Як Волков програв Хостікоєву у баскетбол (фоторепортаж)

Збір коштів для придбання медичного діагностичного обладнання для кардіологічних відділень дитячих лікарень у 13 містах України був метою проведення благодійного баскетбольного матчу між політиками і діячами культури. Народний депутат Микола ТОМЕНКО очолив команду політиків і громадських діячів, а народний артист України Анатолій ХОСТІКОЄВ - команду діячів культури і мистецтв.

У команді політиків "засвітилися" народні депутати Євген Філіндаш, Олександр Волков, керівник апарату прем`єр-міністра Сергій Льовочкін, керівник Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України Маркіян Лубківський.

Матч "Від серця до серця" був організований Комітетом ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за підтримки компанії "Макдональдс Юкрейн».

Президент НОК України Сергій Бубка, віце-президент НОК Володимир Бринзак, Олімпійський чемпіон, народний депутат України Ельбрус Тадеєв перекваліфікувалися у баскетболістів заради високої мети - розповсюдження ідеї благодійності в українському суспільстві.

Боротьба була запеклою, про що свідчить і рахунок матчу 71:72 на користь "артистів".

Народні депутати вирішили реабілітуватися наступного разу у футболі. Вони пропонують відновити футбольні товариські зустрічі між депутатами ВР та депутатами Держдуми Росії. За словами Миколи ТОМЕНКА, остання така зустріч була у 1999 році. Подібний матч можна буде провести у грудні поточного року, якщо вдасться зібрати команду гравців з числа депутатів ВР, вважає М.ТОМЕНКО. В іншому разі – цей матч може відбутися навесні наступного року.

Фото Олександра Синиці