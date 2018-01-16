Всесвітній банк виступив проти проекту про Антикорупційний суд: на кону $800 мільйонів

Директор Всесвітнього банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст листа. У листі ВБ попереджає, якщо Україна зацікавлена отримати гарантії ВБ на суму $800 мільйонів, має переглянути законопроект і переробити його у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії.

Читайте такожУ Порошенка відповіли на критику МВФ щодо законопроекту про Антикорупційний суд

"Законопроект (про Антикорупційний суд, поданий від імені Порошенка) потребує перегляду норм, які перераховані нижче, щоб він відповідав рекомендаціям ВК та задовольняв вимоги Всесвітнього банку про надання гарантій на суму близько $800 мільйонів на підтримку ключових реформ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Для розблокування фінансової підтримки з боку Всесвітнього банку Верховна Рада має "привести юрисдикцію АКС у відповідність до юрисдикції НАБУ і САП". Власне це було однією з ключових рекомендацій Венеціанської комісії.

Як раніше повідомляв УНІАН, подібні зауваження Україна вже отримувала від МВФ. Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами.