Центр зайнятості: дожилися, юристів готують навіть інститути культури

На сьогоднішній день найбільші складнощі з працевлаштуванням в Україні мають випускники вузів з дипломами юристів, економістів і менеджерів, оскільки ринок праці перенасичений подібного роду фахівцями.

Про це в коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 22 (750) від 20 - 26 червня 2009 р.)розповів голова Державного центру зайнятості Володимир ГАЛИЦЬКИЙ.

«Уже дожилися, що юристів готують навіть інститути культури. У результаті більшість їх по закінченні вузу приходять у центри зайнятості», - відзначив він.

За словами В.ГАЛИЦЬКОГО, для усунення такого кваліфікаційного перекосу державі необхідно визначити конкретну кількість необхідних країні фахівців різного профілю протягом подальших трьох-п`яти років.

«Не секрет, що зараз в Україні бракує інженерів, хіміків, представників інших технічних спеціальностей. Якщо так ітиме й далі, то незабаром у країні нікому буде робити реактиви і стояти біля верстатів», - підкреслив голова Державного центру зайнятості.

Він переконаний, що ситуація з працевлаштуванням дипломованих фахівців ускладнюється відсутністю системи розподілу випускників, які отримали освіту за державний кошт, на визначені робочі місця.

«Така практика, яка існувала свого часу в СРСР, тепер доводить свою ефективність у Німеччині. Там навчальні заклади, котрі не гарантують реального працевлаштування не менш як 70% своїх випускників, не можуть розраховувати на державну фінансову підтримку», - зазначив В.ГАЛИЦЬКИЙ.

Він нагадав, що за радянських часів 30–40% молодих фахівців під час розподілу, як правило, закріплювалися на тих робочих місцях, куди їх направляла держава.

«На жаль, тепер це в минулому. Відтак юнаки й дівчата, провчившись п’ять років і здобувши один фах, змушені ставати на біржу праці і, як наслідок, перекваліфіковуватися», - додав В.ГАЛИЦЬКИЙ.