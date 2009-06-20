Що зміниться з призначенням нового міністра транспорту (опитування)

Половина українців вважає, що призначення нового міністра транспорту нічого не змінить в цій галузі.

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного соціологічного дослідження щодо ставлення українців до відставки міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО, яке провів Інститут Горшеніна у червні 2009 року.

Відповідно до результатів, переданих в УНІАН, 44% українців негативно оцінюють діяльність Й.ВІНСЬКОГО на посаді міністра. З них 22,3% оцінюють діяльність екс-міністра повністю негативно, а 21,7% - скоріше негативно. Натомість, кожен п’ятий опитаний -21,9% - позитивно оцінює його діяльність. При цьому 6,2% громадян вважають діяльність міністра повністю позитивно, а 15,7% - скоріше позитивно. Труднощі з відповіддю на це запитання відчула приблизно третина респондентів (34,1%).

Майже половина громадян (45,4%) вважає основною причиною відставки Й.ВІНСЬКОГО особистий конфлікт з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Близько третини опитаних (31,2%) назвали такою причиною боротьбу за контроль над бюджетними коштами. Приблизно стільки ж (31,6%) не визначились з імовірною причиною відставки. Трохи менша кількість респондентів (28,9%) пов’язує відставку Й.ВІНСЬКОГО з негативними аспектами в роботі транспортної галузі і лише 12,5% - з проблемами у підготовці до Євро-2012.

Половина українців (51%) вважає, що затвердження нового міністра не дасть змоги вирішити існуючі проблеми у транспортній галузі. При цьому майже третина респондентів (29,8%) у цьому впевнена абсолютно, а 21,2% опитаних вважають, що призначення нового міністра скоріше не дозволить вирішити існуючі проблеми. Натомість 23,3% громадян вважають, що призначення нового міністра дозволить вирішити проблеми галузі. Впевнені у цьому абсолютно лише 5,6% опитаних, а 17,7% вважають, що призначення нового міністра скоріше дасть змогу навести лад у галузі. Майже третина українців (27,5%) не визначилася з відповіддю на це запитання.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування “Ставлення українців до відставки міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО” з 18 по 19 червня 2009 року у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.