Азаров: чіплятися за владу зубами, нігтями, косою - непристойно

Народний депутат України, керівник виборчого штабу кандидата в президенти від Партії регіонів на майбутніх виборах Микола АЗАРОВ вважає, що нинішній уряд “непристойно чіпляється за владу”.

Про це політик сказав в інтерв’ю “Дзеркалу тижня” .

М.АЗАРОВ зауважив, що Партія регіонів двічі порушувала питання про недовіру нинішньому Кабміну - у липні 2008 року і в січні 2009-го. Відставки не вийшло, як втім, на його думку, і узгодженої роботи коаліції. “Відповідно до європейської практики, якщо уряд не має підтримки в парламенті, він іде у відставку. Це пристойно. А чіплятися за владу зубами, нігтями, косою, чим трапиться - непристойно. Ми собі цього не дозволили в 2007-му і пішли. Але прем’єр залізною хваткою вчепилася в крісло. Звідси небажання і нездатність визнати очевидне. Звідси осінні авантюри із судами і блокадою указу президента про дострокові вибори”, - сказав М.АЗАРОВ.

Повертаючись до недавньої спроби створення широкої коаліції за участю БЮТ і ПР, М.АЗАРОВ зазначив, що переговори є демократичним способом вирішення конфліктів. “Але для БЮТ, як показав досвід, це був усього лише технологічний хід: утягти нас у переговори, скомпрометувати як опозицію і зберегти владу”, - вважає він. Натомість для ПР, за словами депутати, ці переговори були “єдиним способом вирішення економічних проблем країни”.