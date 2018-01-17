Хакери зламали сайт "Антонова" та розмістили фейковий лист із критикою уряду

У держпідприємстві "Антонов" заявили про хакерську атаку на сайт та фейковий "Відкритий лист", в якому критикується робота Кабінету міністрів та його керівника Володимира Гройсмана.

Про це повідомили у прес-службі "Антонова", пише Громадське.

У підприємстві такі дії назвали спробою дискредитації.

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"Так званий "відкритий лист" не готувався та не розповсюджувався керівництвом підприємства. Факти, викладені в ньому, ми розцінюємо як спробу дискредитувати керівництво підприємства та держави", - заявили в "Антонов".

Станом на 22 годину 17 січня офіційний сайт підприємства не працює.

У прес-службі не змогли назвати час, коли стався злам сайту. Також "Громадському" не відповіли на питання про те, кого "Антонов" може підозрювати в атаці, та порадили звертатися до відділу інформбезпеки для детальнішої інформації.

Раніше "Громадське" повідомило, що 17 січня на сайті "Антонова" був опублікований Відкритий лист, в якому підприємство нібито звинуватило уряд в ускладненні роботі та "ненаданні належної підтримки".