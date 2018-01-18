Ірина Луценко: Закон про реінтеграцію Донбасу критично невигідний для Москви

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила представник Президента в парламенті Ірина Луценко.

«Історичний закон проголосовано. 280 народних депутатів підтримали законопроект про реінтеграцію Донбасу – критично невигідний для Москви документ, який фіксує на законодавчому рівні факт окупації частини України Російською Федерацією. Ми визнали Росію агресором», - заявила вона після прийняття законопроекту № 7163 на своїй сторінці в Facebook.

Ірина Луценко зазначила, що закон закріплює юридичну базу для збереження санкцій проти Росії, яка нестиме повну відповідальність як за порушення прав і свобод на тимчасово окупованих територіях, так і за матеріальні збитки – зруйновану інфраструктуру, затоплені шахти, знищені підприємства.

«Закон визначає статус ОРДЛО як тимчасово окуповані території, що тягне за собою всі наслідки, відповідно до міжнародного права… В законі також визначається поняття «російська окупаційна влада» і «російські окупаційні війська», що дасть можливість Україні в майбутніх судах проти РФ і, зокрема, у Гаагському трибуналі, судити військових Росії», - уточнила представник Президента у парламенті.

Також прийнятий документ фіксує право України на самооборону. Згідно ст. 51 Статуту ООН це дає можливість використовувати не лише зброю українського виробництва, а й закуповувати за кордоном. Ірина Луценко зауважила, що закон також «гармонізує правове поле України з реальною ситуацією на Донбасі та ставить крапку в дискусії щодо права використовувати армію для захисту країни».

Але головним, на думку Ірини Луценко, є сигнал для мешканців Донбасу про прагнення звільнити окуповані території від сепаратистів і терористів: «Головна ідея – повернення і відновлення суверенітету, а не відторгнення тимчасово окупованих територій. Це також сигнал для Криму, що так само кримський півострів і населення будуть звільнені від окупації Російською Федерацією. Це сигнал для Кремля, що Україна не віддасть українську територію ворогам».

Представник Президента в парламенті звернула увагу на кількість депутатів, що підтримали законопроект про реінтеграцію Донбасу. «Надзвичайно важливий момент: голосування у 280 голосів підтверджує існування проукраїнської державницької більшості у Верховній Раді України», - додала Ірина Луценко.