Суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід для Саакашвілі
11:18, 19 січня 2018Політика
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Апеляційний суд не буде розглядати скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про запобіжний захід для Саакашвілі через відсутність одного із суддів колегії.
Ілюстрація REUTERS
Розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід для Саакашвілі в чергове перенесли.
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Засідання колегії судді Апеляційного суду міста Києва з розгляду апеляційної скарги прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва про відмову в обранні запобіжного заходу для екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі не відбудеться.
Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі повідомив, що перенесення пов’язано з тим, що один із суддів колегії сьогодні відсутній за сімейними обставинами.
Засідання перенесено на 10 годину ранку 26 січня.
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