Суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід для Саакашвілі

Розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід для Саакашвілі в чергове перенесли.

Читайте такожСаакашвілі збирається у новий "тур" Україною

Засідання колегії судді Апеляційного суду міста Києва з розгляду апеляційної скарги прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва про відмову в обранні запобіжного заходу для екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі повідомив, що перенесення пов’язано з тим, що один із суддів колегії сьогодні відсутній за сімейними обставинами.

Засідання перенесено на 10 годину ранку 26 січня.