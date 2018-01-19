"Це утопія": аналітик дав оцінку перспектив членства України в ЄС

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики Тарас Чорновіл, відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда", дав досить скептичну оцінку перспективі отримання Україною найближчим часом членства в Євросоюзі.

"Для України шанси на повноцінне членство, на жаль, були втрачені на початку 2000-х, коли йшло активне розширення. Коли в 2005 році нам повідомили, що не варто чекати нічого до 2017 року, це виглядало як вирок, а зараз - як утопія", - зазначив Чорновіл.

"У Євросоюзі сьогодні колосальний скепсис щодо розширення, але це циклічний процес, який з часом зміниться на розуміння необхідності "свіжої крові". Тому ймовірність нової хвилі розширення у 2025 році цілком реальна, але це будуть невеликі країни, які істотно не вплинуть на ухвалення рішень, економіку та фінанси ЄС. Думаю, що мова йде про Чорногорію і Албанію. Вони майже готові і вже мали отримати членство, перешкодою стали скептицизм, мігранти і домагання Туреччини. Для України шанси на повноцінне членство, на жаль, були втрачені на початку 2000-х, коли йшло активне розширення [...] Але є інший шлях - мені подобається логіка Порошенка по інтеграції "частинами". Мова йде про приєднання до програм ЄС, у тому числі і до невід'ємних атрибутів членства. Якщо через кілька років ми доростемо до рівня, щоб нас прийняли в митний союз ЄС, то на додаток до безвізу це буде майже членство", − сказав він.

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Крім того, Чорновіл дав коротку оцінку єдності нинішнього Євросоюзу.

"Євросоюз насправді пережив важкі випробування, і зараз можемо говорити про його поступове зміцнення. Як не дивно, Brexit надалі допоможе ЄС стати міцнішим. Великобританія лише умовно була членом Союзу, мала колосальну кількість винятків і застережень, чим підривала загальну єдність. Сьогодні проблема знімається. Євроскептицизм на заході Європи йде, а в центрі виявився не таким фатальним, як очікувалося. Навіть пропутінські радикальні партії, увійшовши до складу коаліцій, різко змінюють риторику", − резюмував він.