Партія регіонів не зацікавлена у відставці Вінського?

Народний депутат України Геннадій ЗАДИРКО прогнозує, що відставки Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку України може не бути, оскільки для цього в парламенті не набереться голосів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

«І Партія регіонів, та інші просто не зацікавлені в тому, щоб голосувати за відставку ВІНСЬКОГО і призначення на його місце людини ТИМОШЕНКО. Адже ця ротація здійсниться виключно для того, щоб використовувати ресурси міністерства. І не зрозуміло, що врешті-решт залишиться від міністерства після виборчої кампанії, – можливо, тоді вже й ділити буде нічого», - сказав Г.ЗАДИРКО.

На його думку, в усіх політичних силах, окрім БЮТ, знайдуться депутати, які не проголосують за відставку Й.ВІНСЬКОГО. «Вірогідність того, що ВІНСЬКИЙ не піде у відставку, дуже висока», - вважає Г.ЗАДИРКО.

На його думку, цією відставкою БЮТ намагається «позбавитися неугодного політика». «Зрештою, голосування за відставку ВІНСЬКОГО просто може перетворитися на другу «ширку», - вважає народний депутат.

При цьому від зазначив, що в нинішніх умовах проголосувати за відставку Й.ВІНСЬКОГО - «абсолютно недержавницька позиція», оскільки він дуже ефективний міністр.

Нагадаємо, 25 червня парламент розгляне питання відставки Й.ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту і зв`язку України через серйозні розбіжності з прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО “з політичних, кадрових, економічних питань, а також етики відносин між членами Кабінету міністрів України". При цьому він убачає політичну складову в ситуації навколо своєї відставки з посади міністра транспорту і зв`язку України.

До цього Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягання до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використовувати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням. Й.ВІНСЬКИЙ спростував ці звинувачення. Народні депутати України Володимир КАПЛІЄНКО і Геннадій ЗАДИРКО вважають скандал навколо Йосипа ВІНСЬКОГО розробкою політтехнологів штабу Юлії ТИМОШЕНКО.