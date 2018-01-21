Експерт розповів, коли Україна зможе підняти питання про вступ у Євросоюз

Раніше неодноразово звучали заяви лідерів ЄС про те, що в найближчій перспективі Україна не зможе стати членом Євросоюзу.

Про це заявив колишній міністр економіки України Віктор Суслов на чаті в "Главреді".

Він зазначив, що до питання про членство в ЄС Україні потрібно повернутися через 10 років — після завершення виконання зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

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"Тоді буде ясно, чи змогла Україна наблизитися до рівня економіки ЄС, стандартів ЄС, рівня життя громадян в ЄС", — підкреслив Суслов.

Він також вважає, що розпад Євросоюзу вже почався і найяскравішим прикладом є вихід з ЄС Великобританії.

"В подальшому більш вірогідний поступовий розпад Єврозони, ніж Євросоюзу. Дуже ймовірно, що від використання євро як загальної валюти, врешті-решт відмовиться Греція і деякі інші країни зі слабкими економіками. Не випадково, що Польща і ряд інших східноєвропейських країн відмовляються запроваджувати євро", — додав екс-міністр економіки.