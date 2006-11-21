У Криму другу річницю Майдану відзначать акцією ”Роздави оранжизм”

У Криму другу річницю Помаранчевої революції відзначать акцією "Роздави оранжизм".

Як передає кореспондент УНІАН, організатором цього заходу виступає радикальний проросійський рух - Євразійський союз молоді (ЄСМ).

ЄСМ називає 22 листопада "Днем ганьби для України" й оголошує загальноукраїнську акцію протесту "проти беззаконня й продажності оранжевих властителів".

За задумом організаторів, акція "Роздави оранжизм" пройде в Сімферополі в будівлі Верховної Ради АРК. "Крим постраждав найбільше від оранжевого свавілля. Ми виходимо на акцію й роздавимо оранжизм у прямому розумінні цього слова", - заявляють представники ЄСМ і обіцяють “розтоптати помаранчеві прапори й апельсини”. "Зрадницькі оранжеві прапори й наколоті апельсини євразійці розтопчуть і поховають разом із оранжевою владою", - заявляють активісти ЄСМ.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, кримські представники партії "Народний Союз Наша Україна" та Блоку Юлії Тимошенко 22 листопада не планують проводити в автономії якихось акцій з нагоди другої річниці революції.