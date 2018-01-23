Рабинович: за ключовими показниками рейтингу Doing Business ми значно просіли

Поки влада в Україні симулює реформи і радіє неіснуючим досягненням, економіка країни приходить у все більший занепад.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Пам'ятаєте, нещодавно влада по всіх каналах нестримно хизувалася тим, що ми піднялися в рейтингу Doing Business? Мовляв, ще одна феєрична перемога завдяки продуманим реформам і непохитній боротьбі з корупцією. Про «реформи» та «боротьбу з корупцією» в Україні я вже багато разів говорив і писав, так кожна людина своїми очима бачить і на своєму гаманці відчуває всі ці «успіхи». Але як же так – всі ми розуміємо, що країна котиться в тартарари, а при цьому позиції в Doing Business виросли?» – задався питанням Рабінович.

Він пояснив, що має місце маніпуляція зі статистикою, в результаті якої українцям в черговий раз намагаються пустити пил в очі.

«Поспішаю пояснити: вашій увазі черговий раз запропонували банальну маніпуляцію зі статистичними даними. «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика», – писав геніальний Марк Твен, і ці слова найбільш точно описують ситуацію. Давайте ж подивимося, як все йде насправді. Так ось, за рік ми піднялися в рейтингу аж... чотири позиції! І тепер займаємо аж 76 «почесне» місце серед 190 досліджених економік – якраз між Бутаном і Киргизстаном. А що, якщо порівняти, скажімо, з нашими сусідами та країнами СНД? У всіх позиції істотно краще, ніж у нас, судіть самі: Грузія на 9-му місці, Естонія – на 12-му, Литва – на 16-му, Латвія – на 19-му, Польща – на 27-му, Росія – на 35-му, Білорусь – на 38-му, Молдова – на 44-му», – зазначив парламентарій.

На думку Вадима Рабиновича, порівняння ясно демонструє українцям, що відбувається насправді. Для більшої наочності він запропонував також розібратися з показниками, на яких базується рейтинг.

«Ситуація вже не здається такою радісною, а «перемога» – такої великою, як її намагаються подати наші чиновники, вірно? Але є ще дещо, про що влада вирішила скромно промовчати. А це важливо: при аналізі нашої спільної позиції треба враховувати, що рейтинг будується на різних показниках, і за ключовими показниками Doing Business ми значно просіли, опустившись на ряд пунктів. Зокрема, в легкості створення нових компаній – падіння на 32 пункти, захисту міноритарних акціонерів – на 11, у легкості отримання кредитів – на дев'ять, у легкості міжнародної торгівлі – на чотири», – розповів лідер партії «За життя».

Політик переконаний, що суть проблеми криється в корупції серед вищих ешелонів влади.

«Відбувається це тому, що злодійкуватим чиновникам, незважаючи на всі заяви, насправді плювати на розвиток бізнесу – їм головне отримати свої відкати і хабарі. А всеосяжна корупція апріорі не може поєднуватися з розвитком економіки. В результаті ми бачимо звичайну практику нашої влади – робити хорошу міну при поганій грі, яку вони самі і затіяли. Тобто як зазвичай, ще голосніше кричати про перемоги, реформи, міжнародну підтримку, незважаючи на реальний стан речей – занепад економіки, провал всіх реформ і спроба замінити їх законодавчими змінами, здатними завдати лише шкоди країні, поступова відмова Заходу від співпраці з нами», – підкреслив депутат.

На завершення лідер партії «За життя» додав, що єдиний вихід із ситуації – нові політики і нова політика, яку вони будуть реалізовувати.

«Тільки скасування псевдореформ, перегляд взаємовідносин з іноземними партнерами, включаючи МВФ, і справжня боротьба з корупцією зможуть вивести українську економіку з кризи. На жаль, вже остаточно зрозуміло, що діюча влада на такі кроки не здатна – треба просто визнати це, піти на вибори, і почати нарешті будувати країну!» – констатував Вадим Рабинович.