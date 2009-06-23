Для посла важливіша політична вага, ніж освіта

Віце-спікер російської Держдуми Олександр БАБАКОВ вважає, що новий посол РФ в Україні повинен мати політичну вагу в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Держдумі.

За його словами, оскільки Посол має представляти інтереси Росії в Україні, то для цього у нього повинні бути контакти з усіма політиками в Україні, а також з економічним співтовариством країни.

«Він повинен володіти також певною політичною вагою усередині Росії, для того, щоб багато питань не просто правильно висвітлювалися, а мали нагоду оперативно вирішуватися», – вважає А.БАБАКОВ.

Відповідаючи на запитання про необхідність дипломатичної освіти у посла, віце-спікер зазначив, що не вважає цю вимогу ключовою в нинішніх умовах. Проте, на думку А.БАБАКОВА, у Посла повинен бути досвід державного управління, «який би розумів масштабність задач, що стоять перед ним».

Також А.БАБАКОВ відзначив, що кандидатура нового посла ще не вносилася у відповідні комітети Держдуми – з міжнародних справ і справ СНД і по зв`язках зі співвітчизниками.

Крім того, А.БАБАКОВ сподівається, що новий посол Росії розбереться у політичному житті в Україні. «Дуже хотілося б, щоб новий посол Росії враховував те, що в Україні є багато фігур, до яких ставлення Росії має бути уважним, конструктивним і відповідати розумінню всієї складності ситуації в Україні», – сказав віце-спікер.