Тимошенко вимагає від президента внести кандидата від "Батьківщини" до подання на новий склад ЦВК

Юлія Тимошенко звернулася до президента Петра Порошенка з вимогою включити кандидата від «Батьківщини» Андрія Євстігнєєва у подання про новий склад Центральної виборчої комісії.

Про це лідер партії повідомила в середу, 24 січня, на прес-конференції у Києві.

Політик зауважила, що ЦВК має бути сформована чесно, з урахуванням кандидатур від всіх парламентських партій, так, як це передбачено законом: «Від того, як буде сформовано комісію, хто і як рахуватиме голоси на президентських та парламентських виборах, залежить, чи відбудеться в Україні повне перезавантаження влади».

Як відомо, президент України вніс до Верховної Ради подання про призначення нових членів ЦВК. У ньому подані кандидатури від усіх фракцій, крім «Батьківщини». Термін повноважень 12 членів Центральної виборчої комісії, включно з головою Михайлом Охендовським, сплив ще у червні 2014 року, ще 1 – у лютому 2017 року.

Юлія Тимошенко повідомила, що її політична сила вчасно, відповідно до законодавства, подала кандидатуру Андрія Євстігнєєва до складу ЦВК: «Це молода, інтелектуальна людина, кандидат наук, викладач університету ім. Шевченка. Він має досвід співпраці з міжнародними організаціями, має бездоганну репутацію та може посилити роботу ЦВК на предмет чесної роботи».

На переконання політика, ситуація з поданням на новий склад ЦВК свідчить про те, що президент не збирається чесно проводити вибори, а готується до фальсифікацій.

«Він розуміє, що навіть один член ЦВК від «Батьківщини» не дозволить йому сфальшувати вибори», – наголосила політик і нагадала, що навіть за Януковича від «Батьківщини» було два члени ЦВК.

«Я публічно звертаюсь до Порошенка з вимогою негайно виправити цю помилку. Це свідоме порушення закону про ЦВК, оскільки «Батьківщина» має перший рівень підтримки у суспільстві, про що свідчать вибори до ОТГ. Ми вимагаємо внести до подання кандидатуру від «Батьківщини», тим більше, що раніше Порошенко публічно заявляв, що всі фракції внесли до ЦВК свої кандидатури, які відповідають всім критеріям, і він включив їх до складу подання», – зауважила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також звернулась до Голови парламенту Андрія Парубія з вимогою негайно повернути відповідне подання до президента та прийняти нове, в якому будуть кандидати від всіх фракцій.

Окрім того, політик звернулася до депутатів усіх фракцій у ВР: «Якщо ви не є спільниками підготовки фальшування наступних виборів, виступіть проти того, що президент вніс новий склад ЦВК, де домінує його більшість та немає кандидата від «Батьківщини».