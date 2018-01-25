Речник ГПУ: за тиждень прокуратура викрила 12 хабарників

З 17 по 23 січня прокуратурами різних областей прокуратурою спільно з іншими правоохороннимиорганами було викрито 12 фактів одержаннянеправомірної вигоди представниками державноївлади та місцевого самоврядування, а такожпосадовцями державних та комунальних підприємств. Про це 24 січня на брифінгу заявив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

«Розмір хабарів у рамках розслідування зазначених справ коливається від 4 тис. грн до 300 тис. доларів США», - зазначив он.

Окрім того, за період з 17 по 23 січня 2018 року у власність держави, державних або комунальних підприємств та територіальних громад органами прокуратури було повернуто або припинене незаконне використання майже 92 гектарів земель загальною вартістю понад 97 млн грн.

«Наведені цифри вже підкріплені конкретнимирішеннями судів, де прокуратура успішно відстоялаінтереси держави», - зазначив Лисенко.

Також, за словами речника ГПУ, завдяки прокуратурам м. Києва та Сумської області у судах на підтримкупозиції прокуратури були ухвалені рішення про повернення державі та територіальним громадам майна та коштів на суму 28 млн грн.», - повідомив він.