Україна втратила "лідерство" за кількістю скарг до ЄСПЛ
У країни четверте місце серед країн-членів Ради Європи.
Україна перестала бути країною, проти якої є найбільше справ на розгляді Страсбурзького суду.
Про це повідомив журналістам у Страсбурзі президент Суду Гвідо Раймонді, передає "Українська правда".
Станом на 1 січня 2018 року на розгляді ЄСПЛ перебувало приблизно 7100 скарг, що є четвертим показником серед країн-членів Ради Європи.
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В першій трійці – Туреччина (7500), Росія (7750) та Румунія (9900).
Як відомо, раніше саме проти України було зареєстровано найбільше скарг: понад 18 тисяч, або ж 22,8 відсотки від їхньої загальної кількості. Причиною цього експерти називали як фундаментальні проблеми держави, так і втручання РФ.