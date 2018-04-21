58% відзначають річницю Майдану

Більшість користувачів УНІАН-сайту так чи інакше відзначає другу річницю Помаранчевої революції, причому на Майдан іде майже 18% опитаних. Ніяк не відзначає цю подію більш як третина наших відвідувачів.

Запитання на сайті сформульовано так: “Як Ви відзначаєте другу річницю Помаранчевої революції?”

Відповіді розподіляються таким чином:

“Іду на Майдан (пішов би, якби перебував у Києві)” – 17,6%;

“Відзначаю, але на Майдан не йду” – 40,7%;

“Ніяк не відзначаю” – 34,9%

“Не знаю” – 3%;

“Інше” – 3,8%.

Серед власних варіантів відповіді характерні, зокрема, такі: “Це ж не свято: Ющенко і компанія всіх зрадили”; “Спостерігатиму за подіями через Інтернет – таким чином і відзначу”; “Відзначатиму точно!”; “Нема чого святкувати: усе здали”; Кину кілька яєць, якщо побачу мумію”; “Дома”; “Спущу державний прапор”; “Революцію продано з корінням”; “Доведеться напитися, бо все не так як хотілось”; “Помаранчева революція – обман народу”; “Пива собі вип’ю”; “Бухнем з мужиками”; “Вип`ю з друзями й однодумцями пластиковий келишок вина й закушу ”наколотою” апельсинкою”; “Крім сорому за дії помаранчевих, нічого в цей день не відчуваю”; “День скорботи за сподіваннями”; “Дурні нехай відзначають”; “Вступлю в Партію регіонів”; “Добре висплюся, може, прокинуся в нормальній країні”; “Святкуватиму поминки”; “Думатиму про те, як Ющенко примудрився все [прохукати]”; “Це анти свято”; “З сумом”; “Трауром”; “З’їм 2 кг апельсинів”; “Хвилиною мовчання”; “Мені до лампочки”; “Шкода, що все було марно”.

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