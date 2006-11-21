Головні здобутки революції - це свобода слова і бізнесу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає головними здобутками революції свободу слова і бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю телеканалам, яке вийшло сьогодні в ефірі Першого національного, ICTV та “1+1”.

“Ми дійсно отримали свободу слова. Можливо, ще не свободу журналіста, але свободу слова. Ми вивели країну з ізоляції», - сказав Президент.

Він зазначив, що завдяки Помаранчевій революції Україну “викреслили з усіх ганебних списків” міжнародних організацій, які, за його словами, ставили за мету робити спеціалізований моніторинг за Україною.

Крім того, за словами Президента здобутком можна називати те, що Україна отримала статус країни з ринковою економікою як у Європі, так і в Америці.

”Ми почали новий діалог влади з бізнесом, тому до бюджету надійшло на 54% більше коштів, ніж це було в попередньому році. Це не за рахунок зростання економіки, а за рахунок системних факторів, які привели до одного результату: влада і бізнес почали подавати одне одному руку», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що зросла кількість інвестицій в Україну.

“Якщо взяти перше півріччя, інвестиції у 2,5 разу більші, ніж у попередньому році. І звідки, ви думаєте, прийшли ці гроші? Це те, що ми називаємо економічний курс і політична стабільність. Це те, що ми стали цікаві, про нас почув весь світ”, - сказав В.ЮЩЕНКО.