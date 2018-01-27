Ківу виключили з лав СПУ та позбавили статусу голови цієї політсили

За словами лідера партії Петра Устенка, сьогоднішнє засідання політради було скликане позачергово у зв'язку зі "спробою рейдерського захоплення партії".

Іллю Ківу виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови цієї політсили.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні одноголосно під час спільного засідання політради та центральної контрольної комісії СПУ.

За словами лідера партії Петра Устенка, сьогоднішнє засідання політради було скликане позачергово у зв'язку зі "спробою рейдерського захоплення партії".

"Сьогодні настав час для спільної боротьби за соціалістичну ідею і це можливо лише тільки на базі широкого лівого блоку. Соцпартія офіційно заявила про початок такого процесу інтеграції та співпраці, що фактично послужило каталізатором до цих подій. Ми планували взяти участь у масштабному об'єднавчому з'їзді соціалістів та соціал-демократів, вирішили провести переговори про співпрацю з іншими партіями, які є учасниками цього зібрання: Соціал-демократичною партією, СДП Капліна, партією пенсіонерів, Робітничою партією. Однак, щоб зірвати цей процес об'єднання лівих, 24 січня ввечері чиновники мін'юсту сфальшували документи і викинули з реєстру все керівництво СПУ на чолі з лідером партії Петром Устенком та підмінили склад політради, змінили структуру політради партії вцілому, змінили структуру органів та статут СПУ. Вони вирішили ввести до СПУ праворадикалів. Вони здійснили спробу рейдерського захоплення політсили. Цей факт має розслідувати НАБУ, факт взлому державного реєстру та внесення завідомо фальшивих даних має розслідувати СБУ. Ми вже подаємо відповідні заяви про злочин. Нам по дорозі із справжніми ідеологічними побратимами, а не з рейдерами-праворадикалами, які користуючись владою, щоб фальшувати документи і вкрасти владу. Справжні соціалісти не віддадуть бренд Соцпартії", - заявив Устенко.

Він також наголосив на тому, що у відповідності до статутних документів СПУ, голова СПУ не є керівником СПУ, не має права підпису на документах політсили, не є членом політвиконкому та політради партії, не має права голосу на засіданнях, а лише має право у майбутньому очолити фракцію у ВР та від її імені представляти СПУ в органах влади. Устенко також наголосив на тому, що після обрання Ківи на посаду голови партії, він не виконав жодного взятого на себе забов'язання.

"Ківа спробував у рейдерський спосіб захопити партію і зробити її інструментом розбрату лівого поля. Він працює проти політичної сили, тому перебування його у лавах Соцпартії є неможливим", - заявив лідер партії Устенко.

Після цього учасники засідання одноголосно визнали спробу рейдерського захоплення СПУ та проголосували за виключення Ківи з лав Соцпартії. Також партійці одноголосно проголосували за виключення лідера Полтавського обласного комітету - Андрія Мандрики.

Делегати також доручили лідеру СПУ Петру Устенку та голові ЦКК звернутися до НАБУ, СБУ, НАЗК, міністерства юстиції з метою запобігання рейдерського захоплення СПУ та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які, за словами лідера СПУ Устенка, внесли до Держреєстру завідомо недостовірні дані щодо керівного складу та статутних органів СПУ. Також під час засідання було ухвалено рішення закликати до об'єднання лівих сил "з метою унеможливлення монополізації політичного простору олігархічним кланом".

Соцпартія також закликала мін'юст до 1 лютого привести реєстр у відповідності до чинного законодавства та відновити дійсні органи у керівництві СПУ.

Під час засідання представники СПУ також вирішили звернутись до дружніх їм представників європейських політсил та проінформувати їх про ситуацію, яка склалась навколо СПУ.

Делегати також одноголосно проголосували за те, щоб вступити у перемовини з представниками інших політсил лівого спрямування щодо майбутнього об'єднання.